Екатеринбуржец отдал мошенникам 4 млн рублей, чтобы якобы спасти свою дочь от срока | 360°

31 октября 2022, 19:00
Екатеринбуржец отдал мошенникам 4 млн рублей, чтобы якобы спасти свою дочь от срока
Мошенники обманули пенсионера из Екатеринбурга на более чем 4 миллиона рублей. Пострадавший поверил, что его дочь попала в аварию и нуждается в помощи. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Злоумышленники позвонили пенсионеру и убедили его в том, что его дочь стала виновницей серьезного ДТП. При этом женщина вот уже 20 лет проживает во Франции.
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Мошенники держали мужчину на связи на протяжении 12 часов и убедили его отдать 4,2 миллиона рублей. В результате 81-летний пострадавший отдал курьеру деньги, после чего связался с дочерью и понял, что стал жертвой обмана. Мужчина обратился в полицию, после чего ему удалось вернуть часть средств.
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На данный момент проводятся следственные мероприятия.
Мошенничество
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