Екатеринбуржец избил жену за покупку дорогих продуктов

По данным следствия, пара разведена, но на момент инцидента продолжала жить вместе. Мужчине не понравилось, что женщина купила слишком дорогие, по его мнению, продукты, вместо того, чтобы экономить деньги.

Будучи пьяным, преступник избил бывшую жену, угрожая ей убийством. Женщине удалось убежать из квартиры и вызвать полицию.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», — рассказала Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.