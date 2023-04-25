Криминал 25 апреля 2023, 13:20 Екатеринбурженку приговорили к пяти годам тюрьмы за продажу ребенка

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В Екатеринбурге местную жительницу приговорили к пяти годам колонии общего режима за продажу своего ребенка. Об этом написал «ФедералПресс», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемая разместила объявление о продаже семилетнего мальчика в социальной сети, пытаясь выторговать 300 тысяч рублей. Полицейские задержали екатеринбурженку, когда ей перевели на банковскую карту 10 тысяч рублей, написал newizv.ru.

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У женщины есть и другие дети. Она объяснила свою попытку продать сына финансовыми трудностями.