25 апреля 2023, 13:20
Екатеринбурженку приговорили к пяти годам тюрьмы за продажу ребенка
В Екатеринбурге местную жительницу приговорили к пяти годам колонии общего режима за продажу своего ребенка. Об этом написал «ФедералПресс», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Обвиняемая разместила объявление о продаже семилетнего мальчика в социальной сети, пытаясь выторговать 300 тысяч рублей. Полицейские задержали екатеринбурженку, когда ей перевели на банковскую карту 10 тысяч рублей, написал newizv.ru.
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У женщины есть и другие дети. Она объяснила свою попытку продать сына финансовыми трудностями.
Дети
Екатеринбург
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