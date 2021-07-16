Екатеринбурженке предъявили обвинение за поджог бездомного

Разыскиваемую за поджог человека женщину задержали в Екатеринбурге. Ей предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области 33-летней жительнице города Екатеринбурга предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По версии следствия, ночью 24 мая 2021 года она увидела у одного из домов на улице Луначарского в Екатеринбурге спавшего на улице 22-летнего бомжа.

«Действуя из хулиганских побуждений, обвиняемая, желая противопоставить себя обществу и продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим, решила совершить убийство ранее незнакомого ей бездомного молодого человека», — сказано в сообщении ведомства.

Она облила молодого человека легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок, которые находились рядом с ним, после чего подожгла мужчину. Он получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Однако врачи не смогли спасти пострадавшего. Он умер на следующий день.

Женщина скрылась с места происшествия, но позже ее задержали сотрудники СКР и полиции. В скором времени будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения. Расследование дела продолжается.