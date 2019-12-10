Екатеринбургский судья отправится в колонию и выплатит 14 миллионов штрафа за взятку
Бывшему судье Арбитражного суда Олегу Гаврюшину вынесли приговор. Ему предстоит выплатить штраф в размере 14 миллионов рублей и отправиться в колонию строгого режима на восемь лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Следствие установило, что в 2018 году Гаврюшин согласился за денежное вознаграждение вынести выгодное одной из сторон решение по рассматриваемому им делу. Его сын выступил в качестве посредника и получил 14 миллионов рублей, когда судья вынес решение в пользу истца, сообщила «Газета.ru».
В момент передачи денег сына Гаврюшина задержали. Его наказание составило 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.