Екатеринбургский судья отправится в колонию и выплатит 14 миллионов штрафа за взятку

Следствие установило, что в 2018 году Гаврюшин согласился за денежное вознаграждение вынести выгодное одной из сторон решение по рассматриваемому им делу. Его сын выступил в качестве посредника и получил 14 миллионов рублей, когда судья вынес решение в пользу истца, сообщила «Газета.ru».

В момент передачи денег сына Гаврюшина задержали. Его наказание составило 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.