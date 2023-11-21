Криминал 21 ноября 2023, 12:08 Екатеринбургский повар получил 17 лет колонии за убийство двухлетней падчерицы Свердловский суд приговорил повара к 17 годам за убийство 2-летней девочки РИА «Новости»

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В Екатеринбурге 25-летнего повара Романа Большакова, задушившего двухлетнюю падчерицу, приговорили к 17 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Местного жителя признали виновным в совершении преступления по статье об убийстве малолетнего.

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«Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы», — уточнили в пресс-службе.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Он попросил прощения у родственников погибшей.

По данным Ura.ru, на одном из заседаний мать мужчины заявила, что ее сын всегда был спокойным и уравновешенным. Она уточнила, что подсудимый никогда не совершал импульсивных поступков, усердно учился в техникуме на повара и успел поработать в нескольких заведениях.

Убийство девочки произошло 13 мая в Березовском Свердловской области. Суд установил, что Большаков остался дома с двухлетней падчерицей. Мать девочки в это время была на работе. Ребенок начал плакать и мешать мужчине, поэтому тот решил «успокоить» его. Местный житель закрыл ладонью нос и рот падчерицы, удерживая руку на ее лице, пока та не перестала подавать признаки жизни.

Ранее в Курской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены, дочери и пожилой матери. Предварительно, подозреваемый зарезал жертв из-за отказа супруги в интимной близости.