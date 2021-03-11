Екатеринбургская банда продавала наркотики через коктейльные трубочки

В Екатеринбурге приговорили к заключению в колонии банду наркодилеров, торговавших запрещенными веществами через интернет-магазин под названием «Директор пляжа». Об этом сообщил местный портал E1.ru.

Пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что преступную группу организовал 26-летний мужчина, вовлекший в наркобизнес своего знакомого, который координировал закладчиков. Складом наркотиков заведовал работник одного из спортивных магазинов, в прошлом судимый по той же статье. Еще двое их подельников занимались распространением.

Сотрудников вербовали через соцсети и мессенджеры. Сбыт производился через сайт, представляющий нечто наподобие витрины с указанием наркотика и веса. Наркопотребители перечисляли деньги на электронные кошельки. Товар фасовали в разноцветные трубочки для коктейлей, что являлось отличительной чертой наркомагазина.

По данным МВД, наркодилеры орудовали в Свердловской области с 2016 по 2019 год. При обысках по месту жительства и в машинах подозреваемых изъяли более килограмма наркотиков на сумму свыше 12 миллионов рублей. Пятерых наркодилеров приговорили к колонии строгого режима на сроки от 5,5 года до 13 лет.

В Санкт-Петербурге ранее с подозрением на наркотическое отравление госпитализировали двухлетнего малыша.