Екатеринбург захлестнула волна фальшивых купюр

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, правоохранители установили 17 сбытчиков и их причастность к 40 эпизодам преступной деятельности.

«Основная масса фальшивых купюр (98%) изымается в кредитных организациях при поступлении торговой выручки от субъектов предпринимательской деятельности, которые самостоятельно не могут выявить признаки подделки и принимают фальшивые деньги в качестве средств оплаты, — пояснил Горелых. — Наибольшее количество ПДК сбывается в Екатеринбурге (85%). Около 78% — номиналом 5000 рублей, 20% — 1000 рублей».

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями инструктируют работников сферы обслуживания и кассиров. Им рассказывают, как проверить подлинность купюры.

Основными признаками фальшивки правоохранители назвали бумагу низкого качества и осыпающуюся краску. Также они напомнили, что эмблема Банка России должна менять цвет под разными углами. На сайт ГУ МВД России по региону опубликовали список серий и номерок поддельных купюр.