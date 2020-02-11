    11 февраля 2020, 20:24

    Екатеринбург захлестнула волна фальшивых купюр

    Ирина Нагайникова

    За 2019 год на территории Свердловской области полиция изъяла из обращения 119 поддельных купюр. Возбудили 263 уголовных дела, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

    По словам главы пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, правоохранители установили 17 сбытчиков и их причастность к 40 эпизодам преступной деятельности.

    «Основная масса фальшивых купюр (98%) изымается в кредитных организациях при поступлении торговой выручки от субъектов предпринимательской деятельности, которые самостоятельно не могут выявить признаки подделки и принимают фальшивые деньги в качестве средств оплаты, — пояснил Горелых. — Наибольшее количество ПДК сбывается в Екатеринбурге (85%). Около 78% — номиналом 5000 рублей, 20% — 1000 рублей».

    Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями инструктируют работников сферы обслуживания и кассиров. Им рассказывают, как проверить подлинность купюры.

    Основными признаками фальшивки правоохранители назвали бумагу низкого качества и осыпающуюся краску. Также они напомнили, что эмблема Банка России должна менять цвет под разными углами. На сайт ГУ МВД России по региону опубликовали список серий и номерок поддельных купюр.