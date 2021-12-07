«Ей плевать на все, лишь бы не посадили». Бабушка избитого матерью в Казани ребенка рассказала о невестке

Избившая собственную дочь жительница Казани не раз устраивала скандалы своему возлюбленному. Но никто не мог подумать, что она бьет ребенка, сказала «360» бабушка девочки по отцовской линии.

Пенсионерка ответила на звонок «360» прямо из полиции — ее и ее сына сейчас допрашивают.

«Получается, да, неоднократно [невестка поднимала руку на ребенка]. Если бы не это видео, я бы не знала до сих пор», — сказала женщина.

Она подтвердила, что мать ребенка злоупотребляла алкоголем. По ее словам, невестка и ее сын не раз расставались и при этом ругались.

«Характер, видимо, такой. Постоянно что-то предъявляла. Я за нее заступалась еще, когда у них скандалы были. Получалось, зря заступалась», — отметила собеседница «360».

По ее словам, после случившегося она больше не общалась с невесткой.

«Ей плевать на все, ей лишь бы не посадили», — заключила пенсионерка.

Другая родственница семьи рассказала, что конфликты между парой возникали из-за того, что женщина подозревала мужа в измене. Однако, по словам собеседницы «360», это не так.

Мужчина, наоборот, не хотел вступать в конфликт с женой и старался уходить на улицу. Ссоры между ними начались, еще когда женщина была беременна, они продолжились после рождения дочери.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлены издевательства над маленькой девочкой. Мать таким образом, по данным СМИ, мстила отцу ребенка.

На опубликованных кадрах видно, что ребенок бежит, но после падает. Женщина вместо того, чтобы помочь, начинает отталкивать и пинать ребенка. При этом мать рассказывала про мужа, который ее избивал.

Речь идет об уроженке Альметьевска, которая в данный момент живет в Казани. В ее отношении открыли уголовное дело об истязании. Ребенок сейчас находится в больнице.