Житель Челябинска избил прохожего. Его ждет суд

Житель Челябинска напал на прохожего с лопатой за то, что тот прикоснулся к его автомобилю. Против нападавшего завели уголовное дело. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

«В июле 2021 года в вечернее время потерпевший, следуя мимо дома по улице Калмыкова, задел рукой боковое зеркало автомобиля под управлением обвиняемого. После чего обвиняемый, вооружившись имеющейся у него лопатой, вышел из автомобиля, догнал потерпевшего и попытался нанести ему не менее десять ударов в область головы и тела», — заявили в ведомстве.

При этом пострадавшему удалось сбежать и спрятаться на автобусной остановке. Однако хозяин авто нашел его, подкрался сзади и несколько раз ударил мужчину по голове и телу.