Якутский охотник застрелил знакомого, приняв его за животное

Убийством человека закончилась охота для жителя Якутии. Как сообщила пресс-служба республиканского СК, мужчина принял сопровождавшего его знакомого за животное.

По данным ведомства, двое мужчин отправились на охоту в местность «Эргис» недалеко от села Дикимдя в минувший четверг, 23 декабря. Мужчина разошлись в поисках добычи.

В какой-то момент, 47-летний охотник увидел силуэт, который принял за животное. Он схватил свое ружье «Тигр-К» и трижды выстрелил. Подойдя ближе, он понял, что убил своего сопровождающего, ранив его в голову. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе допроса следователям стрелявший заявил, что на участке была плохая видимость, поэтому он посчитал, что перед ним стоит зверь. Следователи выяснили, что расстояние между мужчинами составляло 150 метров.

Сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В данный момент проводится расследования и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Газета «Якутск Вечерний» со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что на охоте погиб пенсионер МВД Ньургун Олесов. По данным издания, его убил младший брат, приняв за лося. Официального подтверждения этой информации нет.