Житель Екатеринбурга попытался смыть в унитаз 15 кг конопли. Его поймали с поличным

Полицейские в Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался смыть в унитаз 15 килограммов сушеной конопли. Часть запрещенного вещества предполагаемый наркодилер успел выбросить в окно.

По данным регионального ГУ МВД, подозреваемый — 34-летний директор местного коммерческого предприятия. Мужчина снимал квартиру на Рощинской улице. Именно там, по версии правоохранителей, он выращивал коноплю.

Когда подозреваемый понял, что за ним пришли полицейские, он решил быстро избавиться от вещественных доказательств.

«Часть выращенного своими руками дурмана растительного происхождения тут же улетела в окно, а то, что осталось, попытался смыть в узкое отверстие унитаза. Но поскольку опасное вещество было уже высушено и имело легкий вес, уходило оно крайне неохотно», — рассказал глава пресс-службы ведомства, полковник Валерий Горелых.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В момент уничтожения улик мужчину задержали. Проведенная экспертиза показала — то, что вещество, которое пытался скрыть подозреваемый, является каннабисом. Общий вес составил более 16 килограммов.

«Все это смертельное зелье культивировалось в специально оборудованной для этих целей теплице в бочках», — уточнил Горелых.

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств. Максимальная санкция по ней составляет 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый заявил полицейским, что вырастил урожай в квартире, которая принадлежит его знакомой. Коноплю до момента задержания он хранил там же, добавили в ГУ МВД. Сейчас мужчина находится под стражей.