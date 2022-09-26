Эксклюзив 26 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber «Его первого расстреляли». Сын убитого охранника — о нападении на школу в Ижевске Сын убитого охранника школы в Ижевске: отца расстреляли первым РИА «Новости»

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Убитый во время вооруженного нападения на школу № 88 в Ижевске охранник уже находился на пенсии, но не мог сидеть дома и работал. Руководство учебного заведения высоко ценило его профессиональные качества, рассказал «360» сын мужчины Олег.

«Он работал года два в школе, руководство от всех остальных отказывалось, лишь он оставался на своем боевом посту. Менялись ЧОП, но он оставался. В этот день мама не получила обратного ответа, внук Даниил позвонил и сказал, что идет стрельба в школе», — сообщил он.

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По словам молодого человека, затем мама начала звонить в школу, но там никто не ответил.

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«Мы собрались и поехали на машине к месту происшествия, но там никто ничего не знает. Работники ЧОП „Щит“, видимо, знали, но не сказали. Я узнал от журналистов, что отца первым убили. Он стоял у самого входа, зашел вооруженный бандит и сразу его расстрелял», — добавил он.

Отца Олег охарактеризовал как всегда ответственно относившегося к работе и не позволявшего себе прогулов человека.

«Это глава семьи, милый отец. Не пил, не курил, не прогуливал, 74 года, не мог дома сидеть и работал. Заступил работать 1 сентября, до этого у него был отпуск», — заключил он.

Трагедия произошла утром 26 сентября: вооруженный двумя пистолетами мужчина ворвался в учебное заведение и устроил стрельбу. Его жертвами стали 15 человек, более 20 получили ранения, за жизнь некоторых пострадавших сейчас борются врачи.

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