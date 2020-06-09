Ефремову предъявили обвинение в пьяном ДТП, в котором погиб человек. Актера хотят отправить под домашний арест

Михаилу Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек. Следствие попросило отправить актера под домашний арест. Об этом «360» сообщили в Таганском суде.

Вечером 8 июня заслуженный актер России Михаил Ефремов спровоцировал ДТП. Он пересек на своей машине двойную сплошную и столкнулся с фургоном. Водителя грузового автомобиля «Лада» зажало внутри. Прибывшие на место медики смогли реанимировать пострадавшего водителя. Спустя несколько часов он скончался от полученных травм.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови актера. Против Ефремова завели уголовное дело. Утром его выпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела под свой контроль взяла столичная прокуратура.

Вечером актера официально задержали. Меру пресечения Ефремову должны назначить сегодня.