Ефремова увезли из здания суда. Видео

Актер Михаил Ефремов, в пьяном виде насмерть сбивший курьера, покинул здание суда после назначенного домашнего ареста.

Авария произошла вечером 8 июня. Михаил Ефремов врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», проехав на запрещающий свет светофора. Пострадавший водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Артист был не только пьяным, но в его крови были обнаружены следы наркотиков.

Сегодня утром стало известно, что водитель «Лады» Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов был доставлен из дома на допрос в отделение полиции на Арбате, а после задержан. Следствие возбудило уголовное дело по статье о «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.