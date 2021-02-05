Ефремова увезли из белгородской колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за ДТП со смертельным исходом, уехал из колонии в Белгородской области. Его адвокат эту информацию подтвердил, но не стал раскрывать, куда его клиента отправили.

«Он не исчез, его вчера увезли из колонии. Куда? Я вам сказать не могу», — сказал «360» адвокат Петр Хархорин.

Ефремов оказался в тюрьме после того, как 8 июня в центре Москвы попал в аварию. Актер был пьян и вылетел на своем автомобиле на встречку, где врезался в фургон.. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов.

Адвокаты обеих сторон — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в результате были лишены адвокатского статуса, а приглашенные Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, который затем сократили до 7,5 лет.