Ефремов остался свидетелем в деле о сбыте наркотиков

Устроившего ДТП со смертельным исходом Ефремова сегодня привели на допрос по уголовным делам об аварии и сбыте наркотиков.

Авария случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», его водитель скончался. Помимо алкоголя, в крови актера были обнаружены следы наркотиков.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». В рамках этого дела было возбуждено еще одно, по факту сбыта наркотиков. 9 июня решением суда его заключили под домашний арест, который будет длиться два месяца. Актеру грозит от 5 до 12 лет заключения.