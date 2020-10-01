Ефремов написал в СИЗО письмо с раскаяниями

После смертельной аварии Михаил Ефремов написал письмо с раскаяниями. Актер снова признал вину и заявил, что готов возместить ущерб пострадавшей стороне.

«Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим. Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева Э. М., выражающегося в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния», — написал Ефремов. Фотографию письма опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Актер принес извинения семье погибшего Сергея Захарова и попросил суд смягчить свой приговор. В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сказал, что готов выслушать Ефремова в случае искреннего раскаяния.

«Также хотелось бы получить более развернутое объяснение того, что происходило в суде и что из этого было личной позицией Михаила Ефремова, а что — „творчеством“ его адвоката. В частности, присутствие „свидетелей“, которых не было на месте ДТП», — подчеркнул правозащитник.

Ранее Пресненский суд сообщил, что получил заявление Ефремова об отказе от услуг бывшего адвоката Эльмана Пашаева и его помощницы Елизаветы Шаргородской.

Сейчас Михаил Ефремов находится в СИЗО. По решению суда он получил восемь лет колонии общего режима за смертельную аварию в центре Москвы. Артист въехал в фургон Сергея Захарова, скончавшегося в реанимации. Интересы Ефремова в суде защищал Пашаев.