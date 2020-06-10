    10 июня 2020, 21:56

    Ефремов будет носить электронный браслет

    Александра Каширина

    На актера Михаила Ефремова, насмерть сбившего водителя, надели электронный браслет. Устройство будет контролировать, соблюдаются ли условия домашнего ареста.

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции разъяснили Ефремову права и обязанности в соответствии с наложенными судом ограничениями. После этого на него надели электронный браслет, установив стационарное контролирующее устройство в квартире, где он находится под домашним арестом», — рассказали в ведомстве.

    Также сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут приходить домой к актеру, сопровождать его на встречи с следователем и в суд.

    Авария случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов в пьяном виде врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», его водитель скончался.

    По факту аварии было возбуждено уголовное, актеру грозит от 5 до 12 лет заключения. Накануне решением суда его заключили под домашний арест, который будет длиться два месяца. Ефремову запрещается покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом, а также связывать с кем-либо, кроме близких родственников и адвоката.