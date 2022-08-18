Эффект спецоперации. Глава МВД России назвал причину спада IT-преступности

Количество преступлений с использованием цифровых технологий в России сократилось на 8,5%. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев связал это с закрытием кол-центров на Украине, сообщил сайт «МВД Медиа».

Выступая на совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Колокольцев сообщил, что каждое четвертое преступление в России совершают с использованием IT-технологий.

«Однако за три месяца текущего года их количество сократилось на 8,5%. По мнению специалистов, это свидетельствует, что в данном процессе были массово задействованы кол-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе специальной военной операции», — заявил министр.

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