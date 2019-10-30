«Ее в психушку надо определять»: жители дома в Уфе ополчились против соседки

Жители многоквартирного дома в Уфе вышли на тропу войны и забаррикадировали подъезд от своей буйной соседки. По их словам, она ведет себя неадекватно и бросается на людей с ножом. Конфликт между жильцами уже оброс судебными исками. На женщину завели уголовное дело, однако отвечать перед законом придется и соседям — за самоуправство.

Жители многоэтажки в Уфе не сильно ладят между собой. На видео, заснятом на смартфон, видно, как один из жильцов Дамир решил забаррикадировать подъезд и не давал попасть Жанне Гусевой в ее же квартиру. На крики сбежались остальные соседи, приехала полиция.

Жанна живет в этом доме много лет. Только вот за последний год отношения с жильцами сильно испортились. Они обвиняют женщину в дебоширстве и угрозе убийством: якобы та бросается с балкона тяжелыми предметами и выходит на людей с ножом.

«Она истеричка настоящая, все выкидывала с балкона. Что ее не устраивает, я вообще не понимаю. Орет на всех матом. Она с ножом выходила на соседей», — рассказала одна из жительниц дома.

Источник фото: телеканал «360»

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Свои эмоции не скрывают и другие соседи. «Она ненормальная. Ее в психушку надо определять. Она больной человек. По судам уже ездим все, упечь ее хотим куда-нибудь. Она на детей с ножами двигается, вы можете себе такое представить?» — поделился житель дома.

Конфликт между жителями уже оброс судебными исками. На женщину завели уголовное дело. Однако все обвинения в свой адрес Жанна отрицает и не понимает, из-за чего соседи вышли на тропу войны.

«Мешать я им не могу, потому что живу одна. Детей у меня нет, гостей не вожу туда, вечеринки не устраиваю. В 11 часов я приезжаю домой», — отметила Жанна.

Источник фото: телеканал «360»

Терпение девушки тоже подошло к концу, и она решила искать справедливости. Жанна написала заявление участковому, тот возбудил административное дело по статье «самоуправство» и вызвал воюющие стороны в суд.

«На мой взгляд, действия соседей неправомерны. Как видно по видеозаписям, они ее не пускали в собственную квартиру и не давали возможность ей войти в дом. Никаких неправомерных действий она не совершала. Ни кирпича, ни ножа у нее изъято не было», — заявил Искандер Фахретдино, адвокат Жанны Гусевой.

Сейчас Жанна подыскивает себе новое жилье, а старую квартиру готовит к продаже. Она говорит, что мир с соседями уже не восстановить.