Жителя Орехово-Зуева заподозрили в убийстве возлюбленной. Ее труп нашли в канаве

Мужчину обвинили в убийстве возлюбленной в Орехово-Зуеве. Расправа могла произойти во время ссоры, после которой тело женщины нашли в канаве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве его 47-летней возлюбленной», — заявили в ведомстве.

Согласно информации следствия, убийство произошло 14 февраля в квартире одного из жилых домов на улице Гагарина. Между парой вспыхнул конфликт, во время которого мужчина якобы ударил женщину ножом в шею. Пострадавшая скончалась на месте.

«Желая скрыть следы совершенного преступления, обвиняемый завернул тело погибшей в одеяло и отнес в канаву, расположенную вблизи улицы Матросова. Действия мужчины были зафиксированы камерой наружного видеонаблюдения, установленной его соседом», — уточнили в пресс-службе.

Один из соседей заметил в подъезде капли крови и обратился в полицию. В итоге обвиняемый сознался в убийстве и показал место, куда отнес тело своей жертвы. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства преступления, допрашивают свидетелей и выясняют все подробности расправы.