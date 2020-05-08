Китаец заживо похоронил парализованную мать. Ее откопала полиция
В китайской провинции Шэньси задержали мужчину, который заживо закопал на кладбище свою парализованную мать. 79-летнюю женщину спасли и отправили в больницу, жителя задержали по обвинению в попытке убийства, сообщило пекинское издание Sohu со ссылкой на прокуратуру.
Утром 2 мая в полицию обратилась жительница уезда Цзинбянь. Она рассказала, что накануне ее муж, 58-летний Ма Мо повез свою парализованную мать на машине к родственникам, но до сих пор не вернулся.
Полицейские задержали мужчину на заброшенном кладбище. Он признался, что похоронил 79-летнюю Ван Мо в пустой могиле, которую сверху присыпал землей.
Полицейские начали раскопки и вскоре услышали слабый крик о помощи. Женщину достали из ямы и передали медикам.