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    16 декабря 2021, 13:31

    Эдварду Билу отменили приговор

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Кассация отменила приговор блогеру Эдварду Билу и отправила его на новое рассмотрение. До этого за ДТП его осудили на два года ограничения свободы. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

    Эдварду Билу отменили приговор

    «Судебная коллегия по уголовным делам 2 кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен. Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе», — заявил защитник, его процитировала газета «Известия».

    Жорин в комментарии «360» добавил, что прокуратура считает приговор чрезмерно мягким.

    «Требовали его отменить апелляция отказала, а кассация частично удовлетворила. Представитель прокуратуры просил взять Била под стражу», — сказал он.

    Теперь молодому человеку избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Пранкер Эдвард Бил 1 апреля 2021 года, находясь за рулем Audi, стал виновником серьезного ДТП в центре Москвы — он врезался в четыре автомобиля. В результате его действий серьезно пострадала Мария Артемова, которая ехала в другой машине. Била приговорили к двум годам ограничения свободы и лишил его прав на три года.

    В октябре Бил публично сжег свое водительское удостоверение и пообещал больше никогда не садиться за руль. Однако некоторые пользователи Сети не поверили в искренность пранкера.