Эдварду Билу отменили приговор

Кассация отменила приговор блогеру Эдварду Билу и отправила его на новое рассмотрение. До этого за ДТП его осудили на два года ограничения свободы. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Судебная коллегия по уголовным делам 2 кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен. Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе», — заявил защитник, его процитировала газета «Известия».

Жорин в комментарии «360» добавил, что прокуратура считает приговор чрезмерно мягким.

«Требовали его отменить апелляция отказала, а кассация частично удовлетворила. Представитель прокуратуры просил взять Била под стражу», — сказал он.

Теперь молодому человеку избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Пранкер Эдвард Бил 1 апреля 2021 года, находясь за рулем Audi, стал виновником серьезного ДТП в центре Москвы — он врезался в четыре автомобиля. В результате его действий серьезно пострадала Мария Артемова, которая ехала в другой машине. Била приговорили к двум годам ограничения свободы и лишил его прав на три года.

В октябре Бил публично сжег свое водительское удостоверение и пообещал больше никогда не садиться за руль. Однако некоторые пользователи Сети не поверили в искренность пранкера.