Эдвард Бил признал свою вину в массовом ДТП на Садовом

Блогер Эдвард Бил признал свою вину в ДТП на Садовом кольце. Он готов выплатить компенсацию всем, кто пострадал.

Ранее Бил стал виновником массовой аварии в центре Москвы. Авария произошла в четверг, 1 апреля, на Новинском бульваре при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии пострадала женщина-водитель. Ее увезли в больницу.

Адвокат пострадавшей Андрей Князев рассказал, что женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. Она в коме. Ее муж тоже приходит в себя.

Позже суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу после аварии на Садовом кольце. Его отпустили с запретом определенных действий.

Автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что Бил всегда отличался хамским стилем вождения. Виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы, если у пострадавшей будут тяжкие телесные повреждения. При смертельном исходе — пять лет.