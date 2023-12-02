Криминал 02 декабря 2023, 13:24 Эдуард Шарлот на допросе признал вину по двум статьям Певец Шарлот признал вину в оскорблении верующих и реабилитации нацизма РИА «Новости»

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Певец Эдуард Шарлот признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом сообщил следователь в Кировском районном суде Самары.

«Раскаивался», — добавили в инстанции.

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Шарлота обвинили по трем уголовным делам, два из которых возбудили по статье «Реабилитация нацизма», а третье — по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Суд постановил заключить певца под стражу. Арест продлится до 24 января 2024 года.

В июне артист обнародовал видео, на котором сжег свой паспорт. Он заявил, что не считает себя гражданином РФ и поедет в Киев. Уже в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков деньги на обратный билет.

Певца задержали 22 ноября в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Армении. Позже сообщалось, что суд назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за нецензурную брань в общественном месте.