Единоросса из Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве

«Я получил информацию от главы городского округа Переславль-Залесский о том, что депутат Переславль-Залесской городской думы, руководитель фракции «Единой России» Корнилов Владимир Алексеевич задержан и находится в следственном отделе ОВД… Он подозревается в совершении преступления рамках статьи 105 УК РФ («Убийство»)», — рассказал Корниенко.

Член фракции «Единая Россия», депутат гордумы Переславля Сергей Царев отреагировал на ситуацию на своей странице в Facebook. В публикации он отметил, что Корнилов уже написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата и заявил о выходе из фракции и политсовета партии «Единая Россия».

«Фракция удовлетворила заявления Владимира Корнилова», — подчеркнул депутат.

В свою очередь председатель гордумы Сергей Корниенко подтвердил, что получил от Корнилова письмо «с ходатайством о досрочном прекращении полномочий депутата… по собственному желанию».

«В этой ситуации мной сегодня издано распоряжение о созыве внеочередного заседания с соответствующей повесткой», — рассказал агентству Корниенко. Он отметил, что заседание по этому вопросу пройдет 17 декабря в 15:00. На нем будет большинство депутатов.

По словам Царева, еще утром 16 декабря Корнилов присутствовал на еженедельной планерке, но во второй половине дня связаться с ним уже было невозможно.

Следственные органы пока не прокомментировали ситуацию.