Единороги напали на ювелирный магазин на Сахалине. Но это подстава

Подростки в костюмах единорогов прибежали с молотком в ювелирный магазин на Сахалине. Об этом в Stories в Instagram рассказала владелица торговой точки.

Около 10:00 дети разбили стекла в витринах магазина в Южно-Сахалинске и убежали. При этом все украшения остались на месте. По словам руководительницы Евгении Свищенко, нападавшие достали из-за стекла только одно кольцо за 20 тысяч рублей. Однако позже его нашли в коридоре торгового центра.

«Может, они его обронили — споткнулись или что-то такое, а может быть, специально выбросили. Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей — на головах у них была такая намотка, как будто камера», — рассказала Евгения.

Во время нападения директор вышла за кофе, в магазине осталась одна сотрудница. Когда забежали дети, продавщица как раз общалась с клиентом. Работница побежала за одним из подростков, но догнать его не удалось. Сотрудницы торговой точки допустили, что дети снимали видео для Tik Tok.

Сейчас специалисты оценивают ущерб. Полицейские взяли отпечатки пальцев и записи с камер видеонаблюдения.

По данным источника Life Shot в полиции, забег единорогов — постановка, причем не школьников, а самого магазина. «Нападение» планировалось на четверг, 25 февраля, но дети тогда учились в школе. Поэтому планы пришлось перенести на субботу.

В полицию никто из сотрудников обращаться не собирался. Правоохранителей вызвали сотрудники ЧОПа, которые не знали о планах ювелирного. Сотрудников магазина сейчас допрашивают, писать заявление о грабеже они отказались.