«Джокера» отправили в тюрьму за нападение с мячом для боулинга. На его счету более 100 преступлений

Обвиняемого отправили в тюрьму на 16 лет.

Хаммонд бросил из окна мяч, завернутый в джинсы, 30 декабря 2019 года. Он целился в голову муниципального служащего. Чиновник убирал с тротуара телевизор, который подсудимый бросил там ранее. Груз проломил пострадавшему череп, началось кровоизлияние в мозг. Мужчина выжил. Несмотря на это, он «никогда не будет прежним», отметили на судебном заседании.

После нападения Хаммонд два часа сопротивлялся полицейским. Он грозился убить каждого, кто попытается зайти в его квартиру. После он поджег себя и выбросился из окна.

По словам прокурора, начиная с 12 лет Хаммонд совершил свыше 100 преступлений. В их числе кражи, хулиганство, нанесение ущерба и общественные беспорядки. В 2016 году молодого человека приговорили к году тюремного заключения за ранение.

Мужчина страдает проблемами с психическим здоровьем, ему прописывали антипсихотические препараты. Однако Хаммонд отказался выполнять предписания врачей, заявил прокурор. При этом долгие годы мужчина принимает наркотики. В суде сообщили, что во время нападения он был под воздействием запрещенных препаратов. Но в полиции считают, что злоумышленник действовал осознанно и хотел покалечить свою жертву.