Двум россиянам предъявили заочное обвинение за нападение на посольство на Украине

Фигурантами дела стали россияне Михаил Агафонов и Ирина Белачеу. СК РФ получил доказательства того, что эти и другие люди 6 марта 2016 года участвовали в антироссийской акции. Протестующие разгромили российское посольство. Они бросали камни и другие предметы в здание. В итоге в диппредставительстве были разбиты стекла, повреждена система видеонаблюдения.

К уголовной ответственности по этому делу уже привлекли семь украинцев: Татьяну Близнюк, Владимира Кошовенко, Игоря Мосийчука и других. Их объявили в розыск.

Михаил Агафонов проходит обвиняемым по делу о совершении нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Его объявили в розыск.

«На данном этапе расследования следствием приняты меры к организации розыска Белачеу», — отметили в ведомстве.

Поиск людей, причастных к погромам российского посольства в Киеве, продолжается.