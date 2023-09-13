Криминал 13 сентября 2023, 19:11 Двум националистам из «Азова» вынесли приговор за убийство жителей Мариуполя СК: два боевика «Азова» получили сроки за убийство жителей Мариуполя РИА «Новости»

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Двум боевикам запрещенной в России террористической организации «Азов»* вынесли приговор за убийство мирных жителей Мариуполя в марте 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Фигурантов уголовного дела зовут Иван Бочкарев и Дмитрий Канупер. Следствие и суд установили, что в период с 15 по 20 марта минувшего года они занимали позиции на улице Латышева в Мариуполе.

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Там боевики, исполняя заведомо преступные приказы участников полка «Азов»* и командиров ВСУ, расстреляли из автоматического стрелкового оружия автомобиль, в котором ехали два безоружных мирных жителя. В результате оба мужчины погибли на месте.

После этого Бочкарев и Канупер расстреляли на улице еще двоих мирных жителей, которые не представляли никакой опасности. Один из пострадавших сразу же скончался от полученных ранений, а второй смог спрятаться в безопасном месте.

Суд приговорил Бочкарева и Канупера к 29 годам лишения свободы каждого. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.