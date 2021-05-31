Двум экс-спортсменам, устроившим перестрелку в «Москве-Сити», вынесли суровый приговор

В понедельник Пресненский районный суд Москвы вынес двум бывшим спортсменам Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову приговор — 16 и 15 лет исправительной колонии строго режима. Они устроили перестрелку в «Москве-Сити» в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Исмаилов М.И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 213 УК РФ, частью 4,5 статьей 33 частью 3 статьей 30 пунктами „а, б, е, ж“ частью 2 статьей 105 УК РФ, частью 1 статьей 226 УК РФ, частью 1 статьей 222 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.

Его приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Эльдара Хамидова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 213 УК РФ, частью 3 статьей 30 пунктами «а, б, е, ж», частью 2 статьей 105 УК РФ, частью 1 статьей 222 УК РФ, частью 1 статью 222 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Пресс-служба суда опубликовала видео с места события. На нем видно, что обвиняемые слушали приговор спокойно, иногда смотрели в пол.

В середине мая коллегия присяжных признала виновными фигурантов дела о стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 году — бывших членов клуба боевых искусств «Скорпион» Исмаилова и Хамидова. Перестрелка произошла во время празднования дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в башне «Око». Огонь в «Москва-Сити» тогда открыли охранники двух бизнесменов. В результате погиб один человек, в больницу попали пять пострадавших.