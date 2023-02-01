01 февраля 2023, 16:52
Двум браконьерам грозит до 5 лет тюрьмы за незаконный вылов рыбы в Самарской области
Уголовное дело возбудили в отношении двух жителей Самарской области за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщил «Царьград».
Браконьеры на моторной лодке вылавливали краснокнижную стерлядь, что запрещено законом. Ущерб водным биологическим ресурсам региона составил 1,9 миллиона рублей.
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Отмечается, что сотрудники полиции поймали браконьеров неподалеку от Жигулевской ГЭС.
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