Двухлетняя девочка умерла от редкой болезни в Новосибирске. Врачи не смогли поставить ей диагноз

Двухлетнюю девочку из Новосибирска врачи мотали по больницам с неправильным диагнозом. Ребенок умер. Эксперты установили, что она страдала редкой аномалией кишечника, а ей ставили диабет.

«По заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка была редкая врожденная аномалия развития кишечника, которая привела к завороту толстой и тонкой кишки (перекрут кишечника вследствие врожденной мальротации)», — приводит РИА «Новости» текст сообщения министерства здравоохранения Новосибирской области.

Как ранее сообщила пресс-служба СУ СК по региону, ребенка экстренно привезли в Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Новосибирске 20 января. У нее был высокий сахар в крови. Врачи ничего делать не стали и с диагнозом «диабет» ее отправили в другую клинику. Девочка умерла от другой болезни, определить которую медики тогда не смогли.

СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».