Криминал 15 ноября 2022, 19:40 Двухлетняя девочка из Японии погибла в машине, где ее забыл отец

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Двухлетняя девочка погибла в Японии. Отец на долгое время оставил ее одну в машине, сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание The Mainichi Shimbun.

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Причиной смерти стал солнечный удар. Уточняется, что мужчина отвозил в детский сад своих трех детей. Когда он вернулся за ними вечером, воспитатели сказали, что одна из дочерей в учреждении так и не появилась. После этого мужчина обнаружил ребенка в своей машине без сознания. В тот день температура воздуха достигла +24 градусов.