Криминал 23 апреля 2024, 14:16 Двух жительниц Самарской области, заказавших убийство мужчины, приговорили к 6,5 года колонии

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Суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы двух жительниц Самарской области, которые заказали убийство бывшего супруга одной из них. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, таким образом бывшая жена пыталась завладеть бизнесом и всем имуществом. Вместе со своей подругой она нашла исполнителя, который был готов на убийство за 400 тысяч рублей. Женщины предоставили ему подробную информацию о передвижениях жертвы. Однако во время передачи аванса сообщниц задержали.

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Отмечается, что свое наказание местные жительницы будут отбывать в исправительной колонии общего режима.