Криминал 11 августа 2023, 13:40 Двух жительниц Подмосковья задержали за продажу контрафактной парфюмерии Двух жительниц Подмосковья задержали за продажу контрафактной парфюмерии в Зеленограде РИА «Новости»

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Сотрудники московской полиции задержали двух жительниц Подмосковья, подозреваемых в продаже контрафактной парфюмерии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, одна из задержанных зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и организовала работу трех торговых точек в Зеленограде. В этих магазинах она предлагала покупателям предположительно контрафактную парфюмерию известных мировых брендов. Товар она приобретала оптом на столичных рынках.

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Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых женщин и провели обыски в их квартирах и торговых павильонах. Полицейские изъяли более двух тысяч единиц контрафактной парфюмерии, которую направят на экспертизу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ. В отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее стало известно, что доля контрафактной техники выросла на российских маркетплейсах вдвое.