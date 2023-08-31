31 августа 2023, 14:43
Двух жителей Зеленограда заподозрили в вымогательстве и незаконноем хранении оружия
Полиция задержала в Зеленограде двух мужчин по подозрению в вымогательстве
В Зеленограде полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в нескольких эпизодах вымогательства, а также незаконном хранении самодельного оружия. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Как пояснили в ведомстве, правоохранители задержали 24-летнего и ранее судимого 34-летнего мужчину. Старший из злоумышленников, по предварительным данным, использовал самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие, схожее с пистолетом, чтобы угрожать жертвам и вымогать у них деньги.
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Так, он потребовал у 23-летнего жителя Зеленограда 150 тысяч рублей. При этом злоумышленник угрожал пострадавшему, что обнародует якобы имеющееся у него порочащее видео с его женой. В результате потерпевший перевел ему 25 тысяч рублей. Во втором случае сообщники вместе вымогали у 29-летнего мужчины по той же схеме уже 400 тысяч.
Уже судимый злоумышленник теперь стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве, а также незаконном хранении оружия. Также он и его подельник проходят по делу о вымогательстве в крупных размерах. Обоих заключили под стражу.
Ранее в Москве задержали двух мужчин, которых подозревают в краже у своего знакомого 190 миллионов рублей и 550 тысяч долларов.
МВД РФ
Преступления
Москва 2023
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