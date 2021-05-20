Двух жителей Забайкалья заподозрили в убийстве знакомого

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых заподозрили в убийстве 58-летнего мужчины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный следком.

Убийство произошло 14 мая в поселке Амазар. Следствие предполагает, что во время совместной попойки подозреваемые расправились с мужчиной. Из-за давней неприязни один из них избил потерпевшего, а другой воткнул ему отвертку в шею. В результате он скончался. Мужчины сбросили тело в реку Амазар, где труп нашли рыбаки и сообщили о находке правоохранителям. Подозреваемых поместили под стражу.