Криминал 07 апреля 2023, 17:35 Двух жителей Удмуртии осудят за убийство и изнасилование девушки

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Два жителя Удмуртии предстанут перед судом за убийство и изнасилование девятнадцатилетней девушки. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

По данным следствия, осенью 2009 года двое мужчин познакомились с девушкой в Тукаевском районе Татарстана. Обвиняемые вывезли потерпевшую в безлюдное место, где изнасиловали и убили.

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Отмечается, что дело будет рассматривать Верховный суд Татарстана.