Криминал 10 апреля 2023, 22:45 Двух жителей Сызрани задержали по подозрению в похищении человека

Читать 360tv в

Сотрудники полиции Самарской области задержали двух жителей Сызрани, которых заподозрили в похищении человека. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные следственного управления СК России по региону.

Преступление злоумышленники совершили 28 января. Рядом с домом на улице Брянской они схватили мужчину 1984 года рождения, посадили в машину и увезли против воли.

Реклама

Полицейские возбудили уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц с применением оружия и насилия опасного для жизни и здоровья. Подозреваемых задержали.