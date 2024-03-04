Криминал 04 марта 2024, 11:36 Двух жителей Свердловской области приговорили к 16 и 17 годам колонии за убийство приятеля

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Свердловский областной суд приговорил к 16 и 17 годам лишения свободы двух жителей Кировграда, которые избили приятеля и сбросили его с балкона. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, зимой прошлого года мужчины выпивали, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры подсудимые избили знакомого и сбросили его с балкона третьего этажа. От полученных травм потерпевший скончался.

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Отмечается, что судебное разбирательство заняло меньше недели.