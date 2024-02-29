Криминал 29 февраля 2024, 19:02 Двух жителей Свердловской области начали судить по делу об убийстве мужчины

Читать 360tv в

В Свердловском областном суде Екатеринбурга начался процесс рассмотрения дела двух жителей, которые обвиняются в убийстве мужчины. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным следствия, зимой прошлого года обвиняемые распивали алкоголь с приятелем, после чего между ними произошел конфликт. Они оттащили жертву к балкону и скинули с третьего этажа, от полученных травм мужчина скончался.

Реклама

Отмечается, что дело рассматривает коллегия из трех судей.