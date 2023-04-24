Криминал 24 апреля 2023, 18:40 Двух жителей Сочи осудили за похищение человека

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В Адлерском районном суде в Сочи прошел суд над двумя местными жителями, которые полтора года назад похитили человека с целью вымогательства. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края.

В 2021 году мужчины напали на местного жителя на улице Ленина, отобрали у него телефон и планшет, вымогали 200 тысяч рублей, а затем спрятали его в кладовке на подземной парковке здания. Пострадавший смог освободиться из помещения благодаря полицейским.

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Суд назначил обвиняемым по делу о похищении по семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.