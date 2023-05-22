Криминал 22 мая 2023, 18:26 Двух жителей Петербурга приговорили к 9 и 10 годам тюрьмы за ограбление банков

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Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил двух мужчин к девяти и десяти годам лишения свободы за ограбление трех банков. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

По данным следствия, в 2019 году подсудимые вынесли из банка более четырех миллионов рублей. Зимой 2020 года мужчину ворвались в другую организацию, но забрать деньги у них не получилось.

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Весной того же года местные жители ограбили банк на сумму более 11 миллионов рублей, после чего их задержала полиция.