Криминал 03 июля 2023, 18:18 Двух жителей Новосибирска приговорили к заключению в колонии за ограбление на вокзале

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В Новосибирске суд Железнодорожного района приговорил двух жителей к полутора годам лишения свободы за ограбление мужчины на вокзале. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, осенью прошлого года подсудимые договорили ограбить пассажира вокзала. Они отвели мужчину в сторону, после чего избили его и украли 240 тысяч рублей.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местные жители будут в колонии общего режима.