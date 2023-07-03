03 июля 2023, 18:18
Двух жителей Новосибирска приговорили к заключению в колонии за ограбление на вокзале
В Новосибирске суд Железнодорожного района приговорил двух жителей к полутора годам лишения свободы за ограбление мужчины на вокзале. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным следствия, осенью прошлого года подсудимые договорили ограбить пассажира вокзала. Они отвели мужчину в сторону, после чего избили его и украли 240 тысяч рублей.
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Отмечается, что отбывать свое наказание местные жители будут в колонии общего режима.
Преступления
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