29 февраля 2024, 10:14
Двух жителей ЛНР задержали за шпионаж для украинских спецслужб
ФСБ задержала двух жителей ЛНР за шпионаж для украинских спецслужб
Двух жителей Луганской Народной Республики задержали за шпионаж. Об этом со ссылкой на данные регионального УФСБ сообщило РИА «Новости».
По информации ведомства, задержанные занимались сбором данных о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России в зоне проведения специальной военной операции.
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Информацию один из задержанных передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, а второй фигурант — представителям вооруженных формирований этой страны.
Против них возбудили дело о шпионаже. Расследование продолжается.
Накануне, 28 февраля, стало известно о задержании мужчины, занимавшегося шпионажем по заданию куратора из ГУР Украины. Его арестовали в Крыму. По данным ФСБ, он собирал сведения о Вооруженных силах России.
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