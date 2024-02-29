Криминал 29 февраля 2024, 10:14 Двух жителей ЛНР задержали за шпионаж для украинских спецслужб ФСБ задержала двух жителей ЛНР за шпионаж для украинских спецслужб РИА «Новости»

Читать 360tv в

Двух жителей Луганской Народной Республики задержали за шпионаж. Об этом со ссылкой на данные регионального УФСБ сообщило РИА «Новости».

По информации ведомства, задержанные занимались сбором данных о местах дислокации личного состава и военной техники ВС России в зоне проведения специальной военной операции.

Реклама

Информацию один из задержанных передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины, а второй фигурант — представителям вооруженных формирований этой страны.

Против них возбудили дело о шпионаже. Расследование продолжается.

Накануне, 28 февраля, стало известно о задержании мужчины, занимавшегося шпионажем по заданию куратора из ГУР Украины. Его арестовали в Крыму. По данным ФСБ, он собирал сведения о Вооруженных силах России.