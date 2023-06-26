26 июня 2023, 12:13
Двух жителей Ялты задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами
ФСБ задержала двух жителей Ялты, сотрудничавших с СБУ
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ялты, которые сотрудничали со Службой безопасности Украины и были готовы совершить диверсионно-террористические акты в Крыму, рассказали в Центре общественных связей ведомства. Против мужчин возбудили уголовное дело, сообщил ТАСС.
Задержанными оказались ялтинцы 1980 и 1983 годов рождения. Следователи установили, что мужчины «инициативно установили сотрудничество» с представителем СБУ — они передавали ему данные о ситуации в Крыму, а также предлагали услуги по съемке военных объектов на территории полуострова.
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«Указанные лица <…> выразили готовность совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов на территории Республики Крым», — отметили в ФСБ.
Против мужчин возбудили уголовные дела по статье 275.1 УК России. Им грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а также штраф до одного миллиона рублей. Киевский районный суд Симферополи отправил подозреваемых под стражу.
Ранее силовики задержали жителя Амурской области. Его заподозрили в государственной измене.
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