Двух жителей Ижевска приговорили к заключению за убийство и ограбление | 360°

Криминал 28 октября 2022, 20:47 Двух жителей Ижевска приговорили к заключению за убийство и ограбление

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Двоих жителей Ижевска приговорили к заключению за убийство и разбой в отношении своей знакомой. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

Преступление злоумышленники совершили 15 февраля 2022 года. Злоумышленники распивали алкоголь на автомойке, где работали. В какой-то момент они решили убить и ограбить знакомую 45-летнюю женщину. Мужчины приехали к ней в гости, привезя бутылку алкоголя. После того, как женщина запьянела, осужденные задушили ее и добили ножом.

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«После чего оба, забрав компьютер, телевизор и другое имущество на общую сумму около 70 тысяч рублей, покинули дом потерпевшей, продали имущество в кафе недалеко от дома всего за 3,5 тысячи рублей», — отметили в ведомстве.

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