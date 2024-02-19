Криминал 19 февраля 2024, 16:55 Двух женщин задержали по подозрению в убийстве знакомого в Сургуте

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Сотрудники полиции задержали в Сургуте двух женщин, которые подозреваются в убийстве знакомого из мести. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник из городских правоохранительных структур.

По предварительным данным, мотивом убийства стал конфликт на прошлой работе. Женщины пришли в гости к потерпевшему, накинули на него провод от зарядки, после чего добили подушкой.

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Отмечается, что в момент убийства подозреваемые находились под действием наркотиков.